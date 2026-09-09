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Спорт Уик-Энд

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Первый пошел. Чемпион России Владислав Дикиджи выступит на этапе Гран-при ISU в Китае

Первый пошел. Чемпион России Владислав Дикиджи выступит на этапе Гран-при ISU в Китае

Вода камень точит. Фигуристам России пришлось начинать возвращение на международную арены практически с нуля.

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