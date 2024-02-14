Сырский начал с фиаскоСообщается об мощном комплексном ракетном ударе по военному полигону в Селидово (на территории ДНР, подконтрольной Киеву).
Удар по Селидово
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Сырский! Всё - Сырский! САМ!!
Ответить
1 час.
Юрий Золотарев
Нну, генерал!! Есчо немного, есчо чуть-чуть! Последний бой - он трудный самый! Ждём-с продолжения "банкета"!
Ответить
1 час.
Юрий Золотарев
А ващще-то надо было бы еще и ТРЕТИЙ удар: после того, как прискакало туда СБУ!!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии