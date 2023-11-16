Зироат Мирзиеева: мы не можем молча смотреть на происходящее в Палестине

Супруга президента Узбекистана Зироат Мирзиеева призвала стороны палестино-израильского конфликта немедленно прекратить боевые действия, создать возможность доставки гуманитарной помощи людям, оказавшимся в тяжелом положении, решить конфликт только мирным и дипломатическим путем.
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