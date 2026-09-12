Масса проверок и дело о подкупе: что известно о фирме, микроавтобус короткой попал в смертельное ДТП в Архангельской области

11 сентября в ДТП в Архангельской области погибли 13 человек. У компании-подрядчика темное прошлоеКак сообщили в пресс-служба управления МВД по Архангельской области, 11 сентября «Газель» столкнулась с лесовозом на трассе Северодвинск — Березник, погибли 13 человек.
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