Масса проверок и дело о подкупе: что известно о фирме, микроавтобус короткой попал в смертельное ДТП в Архангельской области

11 сентября в ДТП в Архангельской области погибли 13 человек. У компании-подрядчика темное прошлоеКак сообщили в пресс-служба управления МВД по Архангельской области, 11 сентября «Газель» столкнулась с лесовозом на трассе Северодвинск — Березник, погибли 13 человек.