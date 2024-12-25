Приезжий схватился за нож и подкараулил русскую семью, после того как его сын повздорил с русским парнишкой на горке
Avia.pro - СМИ
Новотроицк, тихий зимний вечер. Всё как обычно: сугробы, санки и смех детей на местной горке.
Комментарии
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Как у нас любят говорить простой народ понимает. что надо всех приезжих надо гнать из России и закрывать границы. А вот до чиновников почему-то это не доходит,
Сколько играли раньше зимой на улице - никогда в жизни взрослые никуда не бегали разбираться. Самое страшное, то могло случиться - это крик мамы с балкона, что пора домой! а теперь с ножами и пистолетами разборки с этими чурбанами.
очередная чурка еще и после этого не будет наказан так как менты и судьи в России шкуры продажные за бобло они на все закрывают свои зенки
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