Приезжий схватился за нож и подкараулил русскую семью, после того как его сын повздорил с русским парнишкой на горке

sylpfide sylpfide Как у нас любят говорить простой народ понимает. что надо всех приезжих надо гнать из России и закрывать границы. А вот до чиновников почему-то это не доходит,

Вера Голубь Сколько играли раньше зимой на улице - никогда в жизни взрослые никуда не бегали разбираться. Самое страшное, то могло случиться - это крик мамы с балкона, что пора домой! а теперь с ножами и пистолетами разборки с этими чурбанами.