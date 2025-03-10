"Гренландию кто будет охранять": Захарова отреагировала на заявление главы Дании об отправке войск на Украину

Мария Захарова призывает Данию заботиться о защите Гренландии, а не отправлять войска на Украину.В ответ на заявление главы МИД Дании Ларса Лёкке Расмуссена о готовности Копенгагена отправить войска на Украину в рамках европейской инициативы по поддержанию мира, официальный представитель Министра иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале предложила правительству Дании сосредоточиться на обеспечении безопасности Гренландии.