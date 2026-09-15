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Frank Media

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«М.Видео» запустила доставку в пункты выдачи «Магнита»

«М.Видео» запустила доставку онлайн-заказов в пункты выдачи магазинов «Магнит», говорится в сообщении компании (есть в распоряжении Frank Media).

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