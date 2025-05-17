Нарисовал концепт прицепа для авто. Мечта, а не прицеп! Принимаю критику от автолюбителей с прицепами перед началом его изготовления

Давайте перейдем сразу к делу! Я часто путешествовал по Москве и другим городам с прицепом и понял, что использование прицепа доставляет массу хлопот, поэтому решил построить свой собственный прицеп мечты.
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