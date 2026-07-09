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Шняги.Нет

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Выученный страх: почему дети боятся ошибок и как это исправить

Выученный страх: почему дети боятся ошибок и как это исправить

Современные школьники всё чаще демонстрируют странное поведение: при отличном знании материала они молчат у доски, избегают олимпиад, бросают начатые кружки после первой же неудачи и впадают в ступор перед контрольной работой.

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