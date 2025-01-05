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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Латыпов об эстафете: «Была борьба, все плотно, до последнего рубежа непонятно, кто победит. На трассе было действительно сложно, плюс ветер коварный»

Сегодня прошла эстафета, в которой принимали участие лыжники и биатлонисты. Мария Истомина, Александр Терентьев, Наталия Шевченко и Эдуард Латыпов одержали победу.

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