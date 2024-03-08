Полянский: Простым украинцам угрожают лишь собственные войска ПВО

Заместитель постпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский поделился сведениями о том, что риски для жителей украинских городов создают исключительно те шаги, которые предпринимаются войсками ПВО ВС киевского режима.
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