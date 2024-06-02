Введен новый запрет: Предупредили всех, кто получает пенсию на карту

Согласно новому закону, судебные приставы и другие исполнительные органы больше не имеют права списывать пенсии несовершеннолетних инвалидов и недееспособных лиц на оплату долгов их родителей или опекунов.
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