С целью формирования в обществе стойкого неприятия к любым формам насилия в рамках профилактической акции ´Дом без насилия´ в нашем учреждении оформлена выставка стенгазет ´Мы против насилия´ при участии родителей, педагогов и детей.
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