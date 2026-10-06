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Проба 2

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16 теплых историй о каникулах детства, где пахло бабушкиными блинами и лагерным костром

16 теплых историй о каникулах детства, где пахло бабушкиными блинами и лагерным костром

Каникулы — самые беззаботные деньки. На улице гудит дождь, а ты в теплой кроватке, можно спать хоть до обеда! Потом слышишь, как на кухне чем-то шуршит бабушка, чувствуешь аромат теплых блинчиков и малинового варенья.

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