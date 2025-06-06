Аэротакси в России: первые пилотные полеты ожидаются через три года

Первые поездки на аэротакси в России могут стартовать уже в течение трех лет, однако говорить о массовом внедрении таких сервисов пока рано — на начальном этапе запуск будет носить пилотный характер, заявил партнер консалтинговой компании "Яков и Партнеры" Максим Болотских в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР).