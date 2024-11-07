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07/11/24==Украина сразу бухнулась перед Трампом на колени: Крысы побежали с тонущего корабля Зеленского

07/11/24==Украина сразу бухнулась перед Трампом на колени: Крысы побежали с тонущего корабля Зеленского

                  Что Трамп-то животворящий делает! В США еще не подведены окончательные итоги президентских выборов (хотя в победе Трампа уже не сомневается даже Камала Харрис, не говоря о Байдене, который вряд ли в курсе), а на Украине уже бухнулись перед ним на колени и «живота просят», как режиссер Якин у «боярыни» перед лицом Ивана Васильевича.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Зеля  настолько ничтожная  фигура, ч то писать о нём не стоит.
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