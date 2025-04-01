Высокая мышечная сила может предотвратить диабет 2 типа независимо от генетической предрасположенности

Школа общественного здравоохранения медицинского факультета LKS Гонконгского университета (HKUMed) провела крупномасштабное исследование, которое выявило важную связь между мышечной силой и риском развития диабета 2 типа (СД2).
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