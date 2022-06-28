Генсек НАТО Єнс Столтенберг, президент Туреччини Реджеп Ердоган, президент Фінляндії Саулі Ніністе, прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон і глави МЗС Туреччини, Швеції та Фінляндії після підписання у Мадриді, 28 червня 2022 року Туреччина погодилася на вступ Фінляндії та Швеції до складу НАТО Історична домовленість була досягнута внаслідок чотиристоронніх переговорів за участю лідерів Туреччини, Швеції та […] Сообщение Туреччина погодилася на входження Фінляндії та Швеції до складу НАТО появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.