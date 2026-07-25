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Два новых Boeing 737 MAX отправили на разборку спустя несколько месяцев полетов — из-за дефектов было дешевле продать самолеты на запчасти, чем эксплуатировать

Два новых Boeing 737 MAX отправили на разборку спустя несколько месяцев полетов — из-за дефектов было дешевле продать самолеты на запчасти, чем эксплуатировать

Хронические проблемы с качеством самолетов Boeing продолжаютсяДва самолета Boeing 737 MAX 8, поставленные бразильской авиакомпании GOL Linhas Aereas осенью 2025 года, были выведены из эксплуатации менее чем через полгода и отправлены на разборку.

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