Два новых Boeing 737 MAX отправили на разборку спустя несколько месяцев полетов — из-за дефектов было дешевле продать самолеты на запчасти, чем эксплуатировать

Хронические проблемы с качеством самолетов Boeing продолжаютсяДва самолета Boeing 737 MAX 8, поставленные бразильской авиакомпании GOL Linhas Aereas осенью 2025 года, были выведены из эксплуатации менее чем через полгода и отправлены на разборку.
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