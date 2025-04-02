Немецкие лидеры просчитались с волей народа относительно военных расходов

Будни мужчин. Все что нам интересно

Свежие опросы общественного мнения показывают, что правоцентристская партия христианских демократов (ХДС-ХСС) во главе с потенциальным канцлером Фридрихом Мерцем теряет позиции по отношению к популистской правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) еще до формирования нового правительства.