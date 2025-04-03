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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый проект Миядзаки, The Duskbloods, оказался многопользовательским PvEvP-экшеном ...

Новый проект Миядзаки, The Duskbloods, оказался многопользовательским PvEvP-экшеном ...

Новый проект Миядзаки, The Duskbloods, оказался многопользовательским PvEvP-экшеном для восьми игроковНа недавней презентации Nintendo FromSoftware удивила игроков анонсом The Duskbloods, которая выйдет в 2026 году эксклюзивно на Switch 2.

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