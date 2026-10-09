Кремль опубликовал заявление по итогам телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Это уже шестой контакт лидеров с начала года и 16-й с момента возвращения Трампа в Белый дом.
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Вот журнашлюхи пустили дурацкое сокращение в оборот-дизель. Дизель- двигатель, что то я не вижу, что в стране нет дизелей, чего не сказать о дизельном топливе...
Сами безз дизеля. а пиндосам -ппожаллуйстта.нет хозяяинаа в сране!