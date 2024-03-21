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Закон, порядок, государство

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В Хакасии участники банды, совершившие серию разбойных нападений, приговорены к реальным срокам лишения свободы

21 марта, республиканский Верховный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителей Хакасии 26 и 39 лет, а также 42-летнего жителя Красноярского края.

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