На ликвидацию последствий разлива мазута выделили ₽1,5 млрд

Деньги пойдут на перевозку грунта на временную площадку и на утилизацию отходов.фото: t.me/opershtab23Правительство выделило из своего резервного фонда 1,5 млрд рублей на ликвидацию последствий разлива мазута в Черном море, сообщает пресс-служба кабмина.