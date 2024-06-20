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Идея ограничить вождение россиян старше 70 лет встретила общее негодование

Идея ограничить вождение россиян старше 70 лет встретила общее негодование

Водителей с советским стажем предложили убрать с дорог.Которые тут пожилые — слазь: предложение ограничить возраст водителей 70 годами (или, как минимум, ввести более частые и подробные медосмотры) обсуждается не только в соцсетях, но и в правительстве.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Этим придуркам дай волю, они и эвтаназию предложат ввести  для тех кому 70+.
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18 час.
Юрий Сидоров
Какой губошлёп прикрывается &quot;Ветеранами России&quot;??? Сидит где то в чиновнем кабинете &quot;мандарин&quot; и пытается отметиться законопроектом. На рудники бездарность, чтобы запомнил, как добывать железную руду! Пусть разомнет былы-ручки. Удивительно, но на пенсию не уйти, народ живее всех живых, скребём до гробовой доски. А в машину занести оглобли - ни-ни. Вдруг затопчим исключительную особу, или губошлёпу нужны дороги, где дистанция от впереди идущей машины до горизонта? Ох подозреваю, что кент этот из какой то программы лидерства... Не тем мозгом работаешь, шмакодявка!!!
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17 час.
Андрей
если старикам за 70 здоровье позволяет- значит можно за руль.
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17 час.

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