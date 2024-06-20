Идея ограничить вождение россиян старше 70 лет встретила общее негодование

Юрий Сидоров

Какой губошлёп прикрывается "Ветеранами России"??? Сидит где то в чиновнем кабинете "мандарин" и пытается отметиться законопроектом. На рудники бездарность, чтобы запомнил, как добывать железную руду! Пусть разомнет былы-ручки. Удивительно, но на пенсию не уйти, народ живее всех живых, скребём до гробовой доски. А в машину занести оглобли - ни-ни. Вдруг затопчим исключительную особу, или губошлёпу нужны дороги, где дистанция от впереди идущей машины до горизонта? Ох подозреваю, что кент этот из какой то программы лидерства... Не тем мозгом работаешь, шмакодявка!!!