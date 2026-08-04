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Взгляд со стороны мишени

Взгляд со стороны мишени

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва‭» Теракт в ресторане Balzi Rossi и три вещи, которые система не умеет видеть в себеОхранник у входа сделал то, на что у него была доля секунды.

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Комментарии
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Эльвира Величутина
Теперь цель -это Драпатый и Ко. Было бы вполне справедливо. На войне как на войне.
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1 м.
Игорь Кузнецов
Для чего нужны такие публикации? Чтобы написать обличение - &quot;систему, которая разучилась смотреть на себя со стороны&quot;. Или чтобы сделать выводы - не о том, возможно ли отмечать какие-то праздники во время противостояния с врагом, а как и где отмечать. Охранник выполнил свой служебный долг, теракт не состоялся как его задумали в СБУ. А дальше о бдительности, работе спецслужб, целесообразности проведения праздников высокопоставленных военных в столичных ресторанах, даже при организации &quot;пропускной системы&quot;...
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1 м.
ИА
Ирина Александровна
хорошо бы, да не будет. И лучше бы ударить по их командующему беспилотными войсками.
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1 м.