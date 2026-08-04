Взгляд со стороны мишени

Игорь Кузнецов

Для чего нужны такие публикации? Чтобы написать обличение - "систему, которая разучилась смотреть на себя со стороны". Или чтобы сделать выводы - не о том, возможно ли отмечать какие-то праздники во время противостояния с врагом, а как и где отмечать. Охранник выполнил свой служебный долг, теракт не состоялся как его задумали в СБУ. А дальше о бдительности, работе спецслужб, целесообразности проведения праздников высокопоставленных военных в столичных ресторанах, даже при организации "пропускной системы"...