Художник Kathy Anderson

Кэти Андерсон родилась на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Является признанным художником-флористом и художником-пейзажистомВ 2001 году она получила приглашение от известного художника Ричарда Шмида присоединиться к его живописной группе в Патни, штат Вермонт.