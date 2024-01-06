В ВОЗ призвали вернуться к коронавирусным ограничениям

Глава Всемирной организации здравоохранения призвал людей по всему миру снова надеть маски и вакцинироваться от коронавируса в связи с увеличением числа случаев заболевания Он также порекомендовал всем делать тесты на коронавирусную инфекцию и обращаться за медицинской помощью в случае симптомов.
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