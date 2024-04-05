Турнир претенденток. 2-й тур. Горячкина сыграет с Музычук, Лагно встретится с Конеру, другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 2-й тур Начало партий – 21:30 по московскому времени. Александра Горячкина (Россия) – Анна Музычук (Украина) Екатерина Лагно (Россия) – Хампи Конеру (Индия) Тань Чжунъи (Китай) – Рамешбабу Вайшали (Индия) Нургюл Салимова (Болгария) – Лэй Тинцзе (Китай) Турнирное положение: Тань Чжунъи – 1, Горячкина, Лагно, Музычук, Салимова, Вайшали, Конеру – по 0,5, Лэй Тинцзе – 0.
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