ЖК комфорт-класса с эксплуатируемой кровлей построят в прибрежном центре Барнаула

Новый объект рассмотрели на градсовете Проект ЖК / Фото предоставлено компанией "Век-Строй" В центре Барнаула, недалеко от реки Оби, запроектировали 16-этажный ЖК, рассчитанный на 193 квартиры площадью от 25 до 102 кв.