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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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ЖК комфорт-класса с эксплуатируемой кровлей построят в прибрежном центре Барнаула

ЖК комфорт-класса с эксплуатируемой кровлей построят в прибрежном центре Барнаула

Новый объект рассмотрели на градсовете Проект ЖК / Фото предоставлено компанией "Век-Строй" В центре Барнаула, недалеко от реки Оби, запроектировали 16-этажный ЖК, рассчитанный на 193 квартиры площадью от 25 до 102 кв.

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