Планы по нацпроектам провалены в Новосибирской области

По итогам прошлого года в Новосибирской области не достигнуты плановые показатели по проектам «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», Безопасные и качественные автомобильные дороги, «Туризм и индустрия гостеприимства».
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