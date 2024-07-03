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Планы по нацпроектам провалены в Новосибирской области

Планы по нацпроектам провалены в Новосибирской области

По итогам прошлого года в Новосибирской области не достигнуты плановые показатели по проектам «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», Безопасные и качественные автомобильные дороги, «Туризм и индустрия гостеприимства».

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