Школьники попробовали себя в роли депутатов карельского парламента

В рамках 30-летия Законодательного Собрания Карелии председатель Комитета по экономической и промышленной политике, энергетике и ЖКХ Леонид Лиминчук провел парламентский урок для учащихся 10 Б класса школы № 55 г.
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