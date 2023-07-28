Театр абсурда

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Американский журналист «сломал» пропагандистскую машину США

Американский журналист «сломал» пропагандистскую машину США

Джексон Хинкл заявил в эфире британского телеканала Talk TV, что вторжение России в Украину — это честный ответ на действия Киева.

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