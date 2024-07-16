В Казани задержали наркокурьера

В Казани сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Татарстан задержали 21-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
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