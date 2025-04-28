После освобождения Курской области Хинштейн выступил с поручением относительно военных

После освобождения Курской области врио главы региона Александр Хинштейн выступил с поручением. Он распорядился учредить награду для военных, принимавших участие в боях за российское приграничье, передает ТАСС.
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