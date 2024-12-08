"Поведение некоторых цыган вызывает недовольство": Александр Орёл поговорил с диаспорой

При этом, руководитель Коркинского округа обещал не допустить самоуправства и самосуда.Исполняющий полномочия главы округа Александр Орёл серьёзно поговорил с представителями этнической группы цыган Николаем Василенко и Николаем Завьяловым.
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