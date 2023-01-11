Артиллерия ВДВ уничтожила украинских националистов на правом берегу Днепра

Российские десантники уничтожили позиции украинских боевиков, расположенные на правом берегу Днепра. После получения координат целей с беспилотных летательных аппаратов артиллерия ВДВ нанесла удары по ним реактивной системой залпового огня «Град».
Российские десантники уничтожили позиции украинских боевиков, расположенные на правом берегу Днепра. После получения координат целей с беспилотных летательных аппаратов артиллерия ВДВ нанесла удары по ним реактивной системой залпового огня «Град».
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