Наш потерянный мир

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Артиллерия ВДВ уничтожила украинских националистов на правом берегу Днепра

Артиллерия ВДВ уничтожила украинских националистов на правом берегу Днепра

Российские десантники уничтожили позиции украинских боевиков, расположенные на правом берегу Днепра. После получения координат целей с беспилотных летательных аппаратов артиллерия ВДВ нанесла удары по ним реактивной системой залпового огня «Град».

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