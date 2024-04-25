Максима Вербенина не признают погибшим в «Крокусе», а серб, воюющий за Донбасс, просит не депортировать его на родину

ВУ

Владимир Уфимцев

Войну надо объявлять, по всем правилам и понятиям! Кого мы хотим обмануть? Пока - только себя... Против нас "играют" шулера,м полецы и мерзавцы, бес чести и совести. Морды которым бить надо, а не любезничать с ними, бляха-муха! И тогда всех этих бюрократов - к стенке, и расстрел!.. Без суда следствия! И будет счастье всем!