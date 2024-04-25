Никто из иностранцев-ветеранов СВО не будет депортирован из России! Правильно!, а вот монтянам, чаленко и иже с ними пора на дверь указать, давно уж.
Максима Вербенина не признают погибшим в «Крокусе», а серб, воюющий за Донбасс, просит не депортировать его на родину
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Войну надо объявлять, по всем правилам и понятиям! Кого мы хотим обмануть? Пока - только себя... Против нас "играют" шулера,м полецы и мерзавцы, бес чести и совести. Морды которым бить надо, а не любезничать с ними, бляха-муха! И тогда всех этих бюрократов - к стенке, и расстрел!.. Без суда следствия! И будет счастье всем!
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3 час.
Вячеслав Денисов
Бюрократия ищет способ заработать! С серба никто из жуликов и воров ничего не получит и не передаст вверх по «вертикали»! А диаспоры щедро расплачиваются за тысячи «понаехавших» конкретной наличкой!
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3 час.
Л
Лариса
Президент обещал гражданство всем иностранцам, воюющим на СВО. Так в чем же дело? Писать нужно заявления в Ген.прокуратуру и Следственный комитет, в Администрацию Президента. Парень должен жить в России!
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1 час.
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