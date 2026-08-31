45-тонная самоходка 203-мм "Пион" громит врага на харьковском направлении Расчёт «Пиона» 288-й артиллерийской бригады уничтожает укрепления противника на харьковском направлении.
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"Калашников" представит модернизированный АК-12+ для сил спецопераций
Концерн "Калашников" анонсировал демонстрацию перспективной разработки на XI Восточном экономическом форуме во Владивостоке (1- 4 сентября 2026 года).
Гостям мероприятия, в частности посетителям павильона центра "ВОИН" на выставке "Улица Дальнего Востока", будет представлен макет новейшего 5,45-мм автоматного комплекса АК-12+, отличающегося повышенной кучностью стрельбы.
Разработка ведется под руководством вице-премьера - полпреда Президента в ДФО Юрия Трутнева. На данный момент изделие проходит этап подготовки к серийному выпуску. Основная задача проекта — создание на базе штатного АК-12 высокоточного оружия для спецподразделений, оснащенного современными прицельными системами, позволяющими эффективно поражать цели на средних дистанциях в условиях недостаточной видимости и в любое время суток.
В конструкцию АК-12+ были внесены ключевые изменения: усилен ствол за счет увеличения толщины стенки, демонтирована арматура для крепления штык-ножа и гранатомета, доработан контур газовой камеры, установлено удлиненное цевье, предусмотрена резьба на дульном срезе для монтажа пламегасителя или компенсатора, а также модернизированы прицельные приспособления.