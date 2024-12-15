Никарагуа планирует начать выпускать карты «Мир»

Специальный представитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо заявил, что страна может начать выпуск карт «Мир», а также Манагуа и Москва планируют создать сеть банкоматов, принимающих карты платежной системы «Мир».
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