Никарагуа планирует начать выпускать карты «Мир»

Специальный представитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега Мурильо заявил, что страна может начать выпуск карт «Мир», а также Манагуа и Москва планируют создать сеть банкоматов, принимающих карты платежной системы «Мир».