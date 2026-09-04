На Ямале завершается сезон благоустройства парков

В опорных городах Ямала подходит к концу сезон работ по благоустройству парков и досуговых зон. Как изменились общественные пространства за лето-2026, сообщили в пресс-службе губернатора.
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