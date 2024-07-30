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«Ограбят всех»: днепропетровский мэр с ужасом ждет 2025 года

«Ограбят всех»: днепропетровский мэр с ужасом ждет 2025 года

В следующем году украинские власти намерены лишить украинские регионы миллиардов гривен. Об этом в эфире телеканала «РБК» заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Михаил Михаил
Боятся, что зарплата станет меньше :)))
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