Китайские банки решили резко снизить ставки по ипотечным кредитам

Снизить процентные ставки по существующим ипотечным кредитам на 30 базисных пунктов ниже базовой кредитной ставки решили Банк Китая, Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) и другие китайские коммерческие кредиторы, чтобы облегчить бремя заемщиков, сообщает 11 октября издание Yicai.
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