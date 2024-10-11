Китайские банки решили резко снизить ставки по ипотечным кредитам

Снизить процентные ставки по существующим ипотечным кредитам на 30 базисных пунктов ниже базовой кредитной ставки решили Банк Китая, Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) и другие китайские коммерческие кредиторы, чтобы облегчить бремя заемщиков, сообщает 11 октября издание Yicai.