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Китайские банки решили резко снизить ставки по ипотечным кредитам

Китайские банки решили резко снизить ставки по ипотечным кредитам

Снизить процентные ставки по существующим ипотечным кредитам на 30 базисных пунктов ниже базовой кредитной ставки решили Банк Китая, Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) и другие китайские коммерческие кредиторы, чтобы облегчить бремя заемщиков, сообщает 11 октября издание Yicai.

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