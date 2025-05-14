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Калужские новости

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А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 14 мая в Калуге

А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 14 мая в Калуге

А у Вас никогда не было ощущения, что погода подыгрывает вашему настроению? Представляем прогноз на 14 мая в КалугеСегодня, 14 мая, воздух окутан лёгкой дымкой дождя, а температура держится на отметке +12°C, словно природа решила примерить лёгкую шаль.

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