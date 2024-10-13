Израиль получит американскую систему противовоздушной обороны, а Украина подождет. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя решение США передать Израилю батарею противоракетной обороны THAAD.