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Посол Мирошник: Израиль получит американскую систему ПВО, а Украина подождет

Посол Мирошник: Израиль получит американскую систему ПВО, а Украина подождет

Израиль получит американскую систему противовоздушной обороны, а Украина подождет. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя решение США передать Израилю батарею противоракетной обороны THAAD.

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