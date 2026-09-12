Ошибка на 120 метрах и выстрел на 350: моя первая охота на изюбря

Осенний Байкал умеет испытывать на прочность. В тот момент, когда пульс зашкаливает за две сотни, а в висках стучит так, что заглушает шум горной реки где-то далеко внизу, понимаешь: именно ради этих секунд ты и возвращался сюда спустя годы жизни в больших городах.
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