Украина решила помочь Молдове ликвидировать Приднестровье. Если успеет

Влад Владимиров

Когда исконно русская Одесса-мама с ее землями снова к России отойдет , тогда решится автоматом и вопрос с этим Приднестровьем. Поэтому пианисту х...еву поменьше надо б открывать тут свой поганый рот. Чтоб меньше, как говориться, рисковать своим здоровьем.😁