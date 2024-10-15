Режим Зеленского прорабатывает ряд вариантов по решению приднестровской проблемы. В Киеве полагают, что «навести порядок в Тирасполе» можно и без согласия Кишинёва.
Украина решила помочь Молдове ликвидировать Приднестровье. Если успеет
Комментарии
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Влад Владимиров
Когда исконно русская Одесса-мама с ее землями снова к России отойдет , тогда решится автоматом и вопрос с этим Приднестровьем. Поэтому пианисту х...еву поменьше надо б открывать тут свой поганый рот. Чтоб меньше, как говориться, рисковать своим здоровьем.😁
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19 час.
ВВ
Владимир Витковский
Оно должно было уже давно сдохнуть, а все хрюкает, чмо опущенное, бандеровский петушара!!!
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17 час.
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