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Мировое обозрение

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Грушко: Слова Сикорского об учениях НАТО — вопрос к «людям в белых халатах»

Грушко: Слова Сикорского об учениях НАТО — вопрос к «людям в белых халатах»

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отреагировал на недавнее предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского проводить у Калининградской области «настолько агрессивные учения» НАТО, чтобы Москва не была уверена в дальнейших действиях альянса.

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