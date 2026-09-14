Грушко: Слова Сикорского об учениях НАТО — вопрос к «людям в белых халатах»

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отреагировал на недавнее предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского проводить у Калининградской области «настолько агрессивные учения» НАТО, чтобы Москва не была уверена в дальнейших действиях альянса.