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В поездах РЖД появятся роботы-проводники

В поездах РЖД появятся роботы-проводники

Робот-проводник РЖД уже протестирован в рейсе на «Сапсане», он проверяет документы пассажиров, помогает найти место и создает позитивную атмосферу.

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