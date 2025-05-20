ВС РФ бесцеремонно разгромили колонну пикапов ВСУ: на трассе не осталось живого места

Благодаря выявленным маршрутам передвижения противника, операторы дронов успешно ликвидировали свыше десятка пикапов и внедорожников, что серьезно подорвало логистическую цепочку ВСУ, сообщает Zvezdanews.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии